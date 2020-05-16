Eşini öldürmeden önce çocuklarına bayramlık kıyafet almış (2)

<br>CİNAYETTEN SONRA CAMİYE GİDİP, ŞÜKÜR NAMAZI KILMIŞ <br>Aksaray'da ayrı yaşadığı ve boşanma davası süren eşi Selda Başaran'ı, kendisini aldattığı iddiasıyla çocuklarının gözü önünde öldüren Harun Başaran, ifadesinde cinayetin ardından camiye gidip şükür namazı kıldığını söyledi.<br>Başaran, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Adliye önünde bekleyen yakınları ise kati zanlısı kocaya, "Başını dik tut, aslansın sen. Aslan kafanı dik tut" diye bağırdı.<br>Başaran, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ<br>2020-05-16 17:50:45<br>
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