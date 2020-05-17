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Aksaraylı hayvan üreticilerinin meralarda tuzlu su endişesi

İHA

Aksaray'da doğalgaz depolama tesisi çalışmaları kapsamında tuzlu suyun mera alanlarına dökülmesinin gündeme gelmesi ile hayvan üreticileri, tuzlu suyun mera alanlarını kurutacağını ve hayvancılığı yok edeceğini belirterek yetkililerden yardım istedi.

Aksaraylı hayvan üreticilerinin meralarda tuzlu su endişesi

Aksaray’da doğalgaz depolama tesisi çalışmaları kapsamında tuzlu suyun mera alanlarına dökülmesinin gündeme gelmesi ile hayvan üreticileri, tuzlu suyun mera alanlarını kurutacağını ve hayvancılığı yok edeceğini belirterek yetkililerden yardım istedi.
Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da hayvan üreticileri mera alanlarının tuzlu su dökülmesi sonucu yok olmasından endişeli. Sultanhanı ilçesi doğalgaz depolama tesisi çalışmaları kapsamında tuzlu suyun boşaltılması için seçilen Eskil ilçesinde bulunan hayvan üreticileri, tuzlu suyun mera alanlarını kurutacağını savundu. Eskil bölgesinde belirlenen yeşillik alana tuzlu su boşaltılması için kanal çalışmaları hızla sürerken, endişeli bir şekilde bekleyen hayvan üreticileri tuzlu suyun 2,5 kilometre daha uzatılması halinde hem meraların hem de doğanın kurtulacağını söylediler. Tuzlu suyun bu bölgeye dökülmesi halinde hayvancılığın sekteye uğrayacağını ve geçim kaynaklarının biteceğini söyleyen üreticiler, Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi projesini de beğenerek desteklediklerini belirterek, sadece tuzlu suyun 2,5 kilometre uzaklıktaki Tuz Gölü havzasına dökülmesini istediklerini dile getirdiler.

“2,5 kilometre uzağa dökülse her şey kurtulacak”
Hayvan üreticisi Cuma İnanç (40), tuzlu suyun bu bölgeye dökülmesi halinde hayvancılığı kesinlikle bitireceğini belirterek, “Gördüğünüz gibi Botaş hattımız yapılıyor. Sultanhanı ilçemizde yeraltı doğalgaz depolama hattının çalışması var. İlk projesi yaklaşık 35 yıl önce buradan geçti. Hiçbir çevreye zarar vermedi. Doğaya zarar vermeden uygun bir şekilde Tuz Gölü yataklarına ulaştı. Bunun sonrasında tekrar gördüğümüz gibi ikinci projemiz geldi. Bu projede hayvanlarımızı otlattığımız doğaya, yeşil alana tamamen otlak alanlara, doğada yaşayan canlılara gördüğünüz gibi zarar verecek. Hayvanlarımızın otlak alanını bitirecek. Doğadaki bu yeşilliği, yaşayan canlıları bitirecek. Burada dökülecek olan su tamamen zehir gibi tuzlu ve kimyasal atıklarla beraber bu gördüğünüz yeşil alanları bitirecek. Tuz Gölü’ne yakın bir alan olduğumuz için topraklarımız çorak. Zaten yeşil alan olmada bölgemiz sıkıntılı. Bu gördüğünüz alanın da bu dökülecek olan suyla tamamen yok olması bizim hayvancılığımız açısından büyük bir darbe vuracak. Doğayı da, canlıları da tehdit ediyor. Bu yeşil alanı, bizim ekmeğimizi, emeğimizi bu kesimde kesinlikle bitirecek bu su. Biz kesinlikle projeye karşı değiliz. Gerçekte emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Dünya çapında 1 veya 2. sıralamada bir proje olduğunu biliyoruz. Güzel bir proje, güzel bir çalışma. İlla ki ufak tefek zararları olacak. Ama bu suyun biz tamamen Tuz Gölü yataklarına, kendisine değil, 2,5 kilometre devam ettiği zaman Tuz Gölü yataklarına ulaşır. Hem bizi kurtarır, hem hayvanların otlak alanını kurtarır, hem doğada yaşayan canlıları, hem de gördüğünüz gibi yeşil alan kurtulur. Burası bu suyla tamamen yok olacak” dedi.

“Geçim kaynağımızı ve bizi bitirecek”
Üretici Hacı Vurgun (49) ise, “Bu doğaya tuzlu su akacağı için bizim geçim kaynağımız olan hayvanlarımız, biz bitiyoruz. Hayvanlarımız kesinlikle bu tuzlu su olduğu sürece zarar görecek. Bizim geçim kaynağımız bitiyor” ifadelerini kullandı.
Üreticilerden Gökhan Gökoğlu (30) da, “Bu alan bizim koyunlarımızın otlak alanı. Bu tuzlu su aktığı zaman bizim buradaki otlak alanımız bitecek. Bu tuzlu suyun buraya akmasının hiçbir faydası olmayacak. İleride 23 kilometre yere akarsa hem tuza faydası olacak hem bize faydası oyacak” şeklinde konuştu.
Üretici Oğuz Gökoğlu (41), “Bu tuzlu su burayı öldürecek ve yok edecek. Bizim köyümüzün yüzde 90’ı hayvancılıkla geçim sağlıyor. Buralara tuzlu su döküldüğü zaman bizim hayvancılık yaşamımız ve geçim kaynağımız tamamen sıkıntıya girer” diye konuştu.

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