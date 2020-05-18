Aksaray'da otomobil duvara çarptı: Fatma Nur öldü, kuzeni yaralı

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<br>Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da yol kenarındaki duvara çarpan otomobilin sürücüsü Emrah Akça (28) yaralandı, kuzeni Fatma Nur Hüyük (17) öldü. Kuzeninin otomobilden çıkamadığını fark eden Akça, sinir krizi geçirdi.<br>Kaza, saat 12.30 sıralarında Hakkı Divanoğlu Mahallesi Sağlık köyü yolunda meydana geldi. Emrah Akça, kontrolünü kaybettiği 68 ABK 032 plakalı otomobiliyle yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Emrah Akça yaralandı, yanındaki kuzeni Fatma Nur Hüyük ise hayatını kaybetti. Araçta sıkışan Hüyük'nin cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.<br>Sürücü Emrah Akça, kuzeninin öldüğünü fark edince yaralı halde sinir krizi geçirdi. Fatma Nur Hüyük´ün cansız bedeni Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray / Merkez Erkan ALTUNTAŞ<br>2020-05-18 15:04:50<br>

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