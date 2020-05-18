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Aksaray’da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İHA

Aksaray'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Aksaray’da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Aksaray’da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, Aksaray’ın merkeze bağlı Sağlık Köy Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sağlık köyünden Aksaray istikametine gelen Emrah A. (28) idaresindeki 68 ABK 032 plakalı otomobil, Aksaray girişindeki virajda takla attı. Otomobil bir bahçenin duvarına çarparak durabilirken, araçta yolcu olarak bulunan Fatmanur Höyük (17) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün ağır yaralandığı kaza çevrede bulunan vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı olan sürücüyü ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden Fatmanur Höyük’ün cenazesi ise polis ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobil çekici marifeti ile otoparka çekilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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