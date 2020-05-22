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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobil yol denetim kamyonetine arkadan çarptı: 3 yaralı

İHA

Otomobil yol denetim kamyonetine arkadan çarptı: 3 yaralı

AksarayKonya karayolunda otomobilin kara yolları denetim kamyonetine arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, Aksaray Konya karayolu Sultanhanı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Aksaray İstikametine seyreden Ömer Ö. idaresindeki 33 D 0575 plakalı otomobil, aynı istikamette emniyet şeridinden seyreden Ali G. yönetimindeki 34 LZ 5993 plakalı kara yollarına ait yol kontrol ve bakım kamyonetine arkadan çarptı. Kazada otomobil ve kamyonet şoförü yaralanırken, otomobilde yolcu olarak bulunan Cumali T., çarpışmanın şiddetiyle araç içerisinde sıkıştı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, yoldan geçen diğer sürücüler tarafından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri ve Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, araçta sıkışan Cumali T.'yi bulunduğu yerden kurtardı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Cumali T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. KonyaAksaray yolu kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat araç trafiğine kapalı kaldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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