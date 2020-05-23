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Aksaray'da 4 kişinin yaralandığı kazadan sonra çekilen görüntüler yürek burktu Kaza sonrası yaralıların yardımına koşan diğer sürücüler ve vatandaşlar ailesiyle birlikte yaralanan çocukların üzerini üşümesin diye örtmesi dikkat çekti

İHA

Aksaray'da seyir halindeyken lastiği patlayan hafif ticari aracın tarlaya takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Kazanın hemen ardından bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntüler yürekleri burktu.

Aksaray'da 4 kişinin yaralandığı kazadan sonra çekilen görüntüler yürek burktu Kaza sonrası yaralıların yardımına koşan diğer sürücüler ve vatandaşlar ailesiyle birlikte yaralanan çocukların üzerini üşümesin diye örtmesi dikkat çekti

Aksaray’da seyir halindeyken lastiği patlayan hafif ticari aracın tarlaya takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. Kazanın hemen ardından bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntüler yürekleri burktu.
Kaza, Aksaray Konya karayolu 60. kilometresi Bozcamahmut mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Aksaray istikametine seyreden Serkan K. (36) idaresindeki 48 DJ 429 plakalı hafif ticari araç, lastiğinin patlamasıyla sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya düşerek takla attı. Kazada araç hurdaya dönerken, sürücü ve araçta bulunan eşi Sibel K. (33), çocukları M.E.K. (3) ile M.E.K. (1) yaralandı. Kazayı fark eden diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazanın hemen ardından bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile çektiği görüntüler yürekleri burktu. Tarlada yatan yaralı aileye ilk müdahale diğer sürücüler tarafından yapıldı. Vatandaşlar yaralanan aile bireylerinin bilinçlerini açık tutması için sağlık ekipleri ile birlikte sürekli konuşarak moral desteği sağlamaya çalıştı. Vatandaşlar durumlarını da kontrol ettiği çocukların üzerlerini üşümemeleri için örttü. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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