Polis yasağa uymayan sürücülere ceza yağdırdı

<br>Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, sokağa çıkma kısıtlamasının birinci gününde otomobilleriyle gezmeye çıkan 40 kişiye toplam 126 bin lira ceza verildi.<br>81 ilde uygulamaya konulan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Aksaray'da polis, aralıksız denetim yaptı. Ekipler, uygulama noktalarında otomobilleri durdurarak izin belgelerini kontrol etti. İzin belgesi olmadan otomobilleriyle dışarı çıkan çoğunluğu genç 40 kişiye, toplam 126 bin lira ceza uygulandı. DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ<br>2020-05-23 16:47:14<br>
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