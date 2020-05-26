Yangın çıkan evlerinde muhabbet kuşu ölen Ekin'in gözyaşları

<br>Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) AKSARAY'da, evin yatak odasında belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumanlar arasında kalan muhabbet kuşunun, itfaiyecinin kalp masajına rağmen ölmesi üzerine Ekin Çelebi (12), gözyaşı döktü.<br>Büyük Bölcek Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın 2'nci katındaki dairede, saat 11.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yatak odasından dumanların yükselmesi üzerine ev sahibi Altay Çelebi (45), itfaiyeye haber verdi. Bu sırada ev halkı ise dışarı çıktı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, yangını yarım saatte kontrol altına alıp, söndürdü. Ekin Çelebi'nin uyarması üzerine yangın sırasında evde kalan muhabbet kuşu, ekipler tarafından dışarı çıkarıldı. Dumanlar arasından kurtarılan ve bitkin olduğu görülen kuş, itfaiyecinin kalp masajına rağmen öldü. Büyük üzüntü yaşayan Ekin Çelebi ise gözyaşı döktü. Küçük kızı, itfaiye ekipleri sakinleştirdi. Evdeki yoğun dumandan etkilenen Altay Çelebi ve oğlu Ege Çelebi (14) ise sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray / Merkez Erkan ALTUNTAŞ<br>2020-05-26 14:10:00<br>

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