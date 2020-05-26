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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çatıya çıkan genci polis sohbet ederek ikna etti

İHA

Aksaray'da bunalıma girerek çatıya çıkan şizofreni hastası genci polis sohbet edip ikna ederek çatıdan indirdi.

Çatıya çıkan genci polis sohbet ederek ikna etti

Aksaray’da bunalıma girerek çatıya çıkan şizofreni hastası genci polis sohbet edip ikna ederek çatıdan indirdi.
Olay, Paşacık Mahallesinde 3 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şizofreni hastası olduğu ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Cihan A. (22) girdiği bunalım sonucu oturduğu 3 katlı apartmanın çatı katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Ailesinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatı katının altında bulunan balkonda ve yerde güvenlik önlemi alırken, polis ekipleri çatıya çıkarak genci ikna çalışması yaptı. Yaklaşık yarım saat gençle sohbet eden Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri genci ikna ederek çatıdan indirdi.
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak sokağa çıkan bazı vatandaşların ise ellerinde telefonlarla görüntü çekmesi dikkat çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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