<br>Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da yuvasından düşen yavru leylek, tedaviye alındı. Leylek tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.<br>Yeni Mahalle'den yuvasından düşen yavru leyleği gören vatandaşlar, Aksaray Belediyesi'ni aradı. Hemen verilen adrese giden itfaiye ekipleri, yavru leyleği alıp, belediyeye ait veteriner kliniğine götürdü. Yavru leylek, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak. DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ <br>2020-05-29 14:43:50<br>
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