Başkan Altınsoy’dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi açıklaması

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, son yıllarda Türkiye üzerinde oynanan bir çok oyunu, yeni yönetim sisteminin verdiği imkanlar sayesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü dik duruşuyla bozduklarını belirterek, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini, bu sistemin ülkemize kazandırdıklarını hazmedemeyenlerin insanımızı zehirlemesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Depremden salgına, Suriye ve Libya’daki gelişmelere kadar pek çok sınamayı yeni yönetim sisteminin verdiği imkanlar sayesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bilgi ile birikimi, deneyimi ve milletinden aldığı güçle göğüslemeyi başardıklarını kaydeden İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, “Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi’nin ülkemize kazandırdıklarını hazmedemeyenler olabilir. Ancak milletimiz bu sistemin ülkemize neler getirdiğini, neler kazandırdığını çok iyi görüyor ve biliyor. Birilerinin çıkıp Hükümet Sistemini eleştirmesi beyhudedir” diye konuştu.

Türkiye’nin küresel salgın süreci dönemini başarıyla yönettiğini ve sonuca yaklaştıklarını aktaran Başkan Altınsoy, “Attığımız normalleşme adımları sonrası ortaya çıkan tablo doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Sadece ülkemizin bu krizin üstesinden gelmesi yetmiyor. Dünyanın tamamıyla birlikte salgını yenmemiz gerekiyor. Bunun için yeni normal dediğimiz bir hayat biçimine kendimizi alıştırmak zorundayız” şeklinde konuştu. Salgın dönemini Türkiye’nin en az hasarla atlatabileceğine inandığını dile getiren Altınsoy, “Maske, fiziki mesafeye riayet, temizliğe dikkat diye özetleyebileceğimiz bu hayat biçimiyle salgın dönemini en az hasarla atlatabileceğimize inanıyorum. Türkiye’nin son 18 yıldaki tüm reformlarına kalkınma hamlelerine, zaferlerine imza atan AK Parti, önümüzdeki yeni dönemin de lokomotiflik görevini sürdürecektir. Tüm alanlarda ülkemize kazandırdığımız hizmetlerin önemi her krizde daha çok anlaşılıyor. Dünyada örneği olmayan genel sağlık sigortamız ile yine çok gelişmiş sosyal yardım ve destek sistemimiz milletimizin sahipsiz olmadığını göstermiştir. Eğitimde çocuklarımızı 7080 kişilik sınıflardan kurtardık. Öğretmen sayısını 672 bin ilaveyle 967 bine, derslik sayısını 316 bin ilaveyle 589 bine yükselttik. Yıllarca protestolara konu olan üniversite harçlarını kaldırdık. Öğrencilerimizin 45 lira olan lisans ücretini 550 liraya yükselttik. Yüksek lisansta 1100 lira, doktorada ise 1650 lira kredi burs desteği veriyoruz. Öğrencilerimize aylık 420 lira beslenme yardımı yapıyoruz. İlk ve orta öğretimde hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm öğrencilerimize ders kitaplarını ücretsiz dağıtıyoruz. Sağlıkta hastanelerimizin toplam yatak sayısını 240 bine nitelikli yatak sayısını 145 bine doktor sayısını 92 binden 161 bine toplam sağlık çalışanı sayısını da 378 binden 1 milyon 25 bine yükselttik. Adalet hizmetlerinde mevzuattan altyapıya, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına kadar önemli gelişmeler kat ettik. Hakim savcı sayımızı iki kattan fazla artışla 21 bine, yardımcı personel sayısını 51 binden 138 bine çıkardık. Bireysel başvuru hakkına, HSK’nın yeniden yapılandırılmasından, askeri mahkemelerin kaldırılmasına kadar pek çok tarihi adımlar attık. Güvenlikte, PKK’dan DEAŞ’a, FETÖ ye kadar ne kadar örgüt varsa ülkemize saldırması için beslenip büyütülen ne kadar örgüt varsa hepsinin başını ezdik. Ulaştırmada bölünmüş yol uzunluğunu 21 bin kilometre ilaveyle 27 bin kilometrenin üzerine, otoyol uzunluğunu bin 346 km ilaveyle 3 bin 60 kilometreye çıkarttık. Tünellerin sayısını 298 ilave ile 381’e, tünel uzunluğunu ise 50 kilometreden 500 kilometreye yükselttiğimizi anlatmalıyız. Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü gibi mega projelere inşallah Kanal İstanbul’u da ekleyeceğiz. Her alanda benzer başarı öykülerine sahibiz. Hizmetten nasibini alamamış olanların, yerli ve milli her şeye düşmanlık sergileyerek ayakta kalma çabasını ise milletimizin takdirine bırakacağız” ifadelerini kullandı.

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