Başkan Altınsoy: “Yatırımcımıza 1 milyar 200 milyon hibe desteği hayırlı olsun”

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) üzerinden Aksaray'a 1,2 milyar liralık destek sağlanacağını açıkladı.

Tarımsal Kalkınmayı destekleme Kurumu aracılığı ile Aksaray’a yapılan yatırımlar hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Aksaray’ın Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu üzerinden proje desteklerinden en çok yararlanan illerin başında geldiğini vurgulayarak, Aksaray ve ilçelerinin proje kültürü ve fonların kullanımı açısından birçok ilden daha iyi duruma geldiğini söyledi. Kırsal kalkınma hamleleri sayesinde tarım ve hayvancılık ürünlerinin artış göstermesi sebebiyle bu ürünlerini işleyen ve pazarlayan sanayi tesislerinin de Aksaray’da hızla artış gösterdiğini sözlerine ekleyen Başkan Altınsoy, “Aksaray’da yatırımların daha fazla artması için yatırımcının her zaman yanında durmaya ve sorunlarını çözmeye devam ediyoruz. Hatırlatmak isterim, geçmişte AK Parti İktidarından önce bu destekler yoktu. Çiftçilerimiz böyle destekler alamıyordu. Günümüzde, AK Parti İktidarında ise tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize hem yatırım esnasında, hem üretim esnasında, hem de satış esnasında devletimizin vermiş olduğu birçok destek kalemi mevcuttur” diye konuştu.

Aksaray’da geçmiş yıllarda yapılan TKDK destekli yatırımlar hakkında bilgi veren Başkan Altınsoy, 9 yıl içerisinde TKDK’nın 201 milyon 160 bin TL olan 441 projeye 96 milyon 600 bin TL hibe desteği verdiğini belirterek, bu projelerle ilimizde faaliyete geçen işletmelerde bin 800 vatandaşımızın iş imkanına kavuştuğunu açıkladı. Altınsoy ayrıca inşaatları devam eden ve yakın zamanda faaliyete geçecek projelerle tesis sayılarının daha da artacağını TKDK’nın, 2020 yılı içerisinde yatırımını bitiren faydalanıcılara ise yaklaşık 9 milyon 323 bin TL hibe ödemesi yapacağını belirtti.Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun 1 Haziran’da 1 milyar 200 milyon hibe bütçeli IPARD II çağrı ilanına çıktığını hatırlatan Altınsoy, bu çağrıda çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme başlığında ise bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi, zanaatkarlık ve katma değerli ürünler, kırsal turizm ve rekreasyonel faaliyetler, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları, yenilenebilir enerji tesislerine sağlanacak toplam destek bütçesi 54 milyon avro olup, yatırım tutarı 5 bin ile 500 bin avro arasındaki projelere yüzde 5565 oranında hibe desteği verileceğini aktardı.

Aksaray’da yatırımın yapmak isteyen girişimcinin her zaman yanında olduklarını, projeleri yakından takip ettiklerini belirten Başkan Altınsoy, “Tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizi TKDK’nın projelerinden ve hibe desteklerinden yararlanmaya davet ediyorum. Aksaray’da yatırımları izleyeceğiz, yatırımcılara zor anlarında destek olacağız. Tarım ve hayvancılık ürünlerinin artması, tarım ve hayvancılığın daha modern bir hale gelmesi, daha fazla tarımsal istihdamın sağlanması ve bu ürünlerin sanayi tesislerinin Aksaray’da kazandırılması için işlerin takipçisi olacağız” şeklinde konuştu.

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