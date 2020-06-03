Başkan Koçak dolu nedeniyle zarar gören tarlalarda hasar tespiti yaptı

Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, dün etkili olan dolu yağışı nedeniyle birçok ekili tarım arazilerinde hasar tespiti yaptı.

Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıkla geçimini sağladığı Aksaray’da dün etkili olan doğu yağışı özellikle Eskili ilçesi ve bölgesinde bulunan ekili tarım arazilerinde zarara neden oldu. Dolu yağışının ardından Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ile Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav Eskil ilçesine giderek tarlalarda hasar tespitinde bulundu.

Üreticilerle birlikte tarlalara inen Başkan Emin Koçak, “Şu an için çiftçilerimizin ciddi oranda zararlarının olduğu gözle görülür bir gerçek. Tam net rakamların ortaya çıkarılması için mühendislerimiz gerekli incelemelerini sürdürüp, raporlarını tutacak ve bizlerde elimizdeki raporlarla devlete durumu ileteceğiz. Bu zamana kadar, hükümet yetkilileri taleplerimize sessiz kalmadı. Özellikle bu Covid19 sürecinde, tarımın ve çiftçinin önemi çok daha anlaşılmış ve görülmüşken devletimizin bu konuda duyarsız kalacağını zannetmiyorum. Ne olursa olsun, biz her zaman çiftçilerimizin, üreticilerimizin yanındayız. Onların sesi, onların destekçisi olacağız” dedi.

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