Sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobille sulama devrilen sürücü Zeki Mercanoğlu (58), yaşamını yitirdi.<br>Kaza, saat 17.00 sıralarında Laleli Mahallesi 4526 Sokak'ta meydana geldi. Zeki Mercanoğlu yönetimindeki 68 KE 699 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sulama kanalına devrildi. Ters dönen otomobilde sıkışan Mercanoğlu, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan Mercanoğlu, yapılan ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Mercanoğlu, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ <br>2020-06-04 19:41:57<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.