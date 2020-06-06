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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hırsızlar, kendilerini yakalatan muhtarın arabasını kundakladı

İHA

Aksaray'da hırsızların serbest kalınca yakalanmalarını sağlayan muhtarın arabasını kundaklandığı iddia edildi.

Hırsızlar, kendilerini yakalatan muhtarın arabasını kundakladı

Aksaray’da hırsızların serbest kalınca yakalanmalarını sağlayan muhtarın arabasını kundaklandığı iddia edildi.
Olay, merkeze bağlı Altınkaya Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde uzun süredir yaşanan hırsızlık olaylarına dur demek ve faillerin yakalanması, köyün de huzura kavuşması için mücadele eden Altınkaya Köy Muhtarı Yılmaz Atak (54), yaptığı takipler, tuttuğu nöbetler sonucu hırsızları tüm delilleriyle belirleyerek Jandarma ile yaptığı ortak çalışmayla yakalattı. 7 ayrı dosyadan haklarında soruşturma başlatılan ve ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen hırsızlar mahkemece serbest kaldı. Serbest kalan şahıslar dün gece muhtarın park halinde bulunan aracını benzin dökerek ateşe verdi. Alevleri fark ederek kendi müdahalesiyle yanan aracını söndüren köy muhtarı durumu Altınkaya Jandarma Komutanlığına bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme ve araştırma başlatırken, muhtarın şikayeti üzerine 2 şahıs gözaltına alındı. İfadeleri alınan şahıslar yine serbest kalırken, muhtar ve köy halkı tedirginliklerini dile getirdi.

“Adalete yardımcı oldum, suçluları yakalattım arabamı yaktılar”
Köy Muhtarı Yılmaz Atak, köyün huzur ve güvenliği için yapılması gerekeni yaptığını belirterek, “1 yıldır köyümüzde hırsızlık olayları vardı. Hırsızlık olaylarını takip ettim, suçluları tespit ettim. Gerek kamera kayıtlarıyla, gerek fiili takibimizle bunu jandarmaya bildirdim. Jandarma suçluları delillerle beraber yakaladı. Köyde kazan, bakır kazan, yaşlı kadınların evine girip çıkıyorlardı. Biz bunu 1 yıl nöbet tuttuk ve tespit ettik. Mahkemeye sevk edildi ve mahkemece serbest bırakıldı. Serbest bırakıldıktan sonra işte sonucu bu. Gece saat 01.30 sıralarında aracımı yaktılar. Ben muhtar olarak görevimi yaptım. Köyümün huzuru için 1 yıl uyumadım. Suçluları tespit ettim, adalete yardımcı oldum, kolluk kuvvetlerine yardımcı oldum, suçluları yakalattım, suçluları yakalatmamın mükafatı da bu. Gece evimin önünde arabamı yaktılar. Serbest kaldıktan sonra zaten güçlendi bunlar” dedi.

“Hırsızlardan şikayetçi olamıyoruz, evimizi arabamızı yakıyorlar”
Köy halkından Dede Deniz (50) ise hırsızlık olaylarının faillerini bilmelerine rağmen korkularından şikayetçi olamadıklarını, şikayetçi olmaları halinde evlerinin ve arabalarının yakıldığını belirterek, “Muhtarımız köyün asayişini sağlamak, her türlü hırsızlığı, pisliği önlemek için gecesini gündüzünü birbirine kattı. Yoğun çabaları sonucunda olanı da bu. Hırsızı yakalattı, gaspçısını yakalattı ama savcılık bırakınca sonuçta bu. Serbest kalan hırsızlar geldi adamın arabasını böyle yaktı gitti işte. Köy halkı olarak biz şikayetçi olamıyoruz. Niçin derseniz can güvenliğimiz, mal güvenliğimiz yok. Bugün şikayetçi olursak arkasını getiriyorlar. Ya arabamızı yakıyorlar, ya evimizi yakıyorlar, can güvenliğimizde tehlikede” diye konuştu.

“Delillerde vardı, şahitler de vardı, ama bedeli bu”
Kemalettin Atak (57) ise, “Bu hırsızlık olayları oluyordu köyde. Muhtar bunun çok üzerine gidiyordu. Buldu, kamera kayıtlarıyla, her şeyiyle jandarma ile beraber. Hırsızlar serbest kalınca güçlendiler. Tehdit de ediyorlarmış. Gece arabasını yakmışlar" şeklinde konuştu.
80 yaşındaki Neslihan Bilgiç ise, “Hırsızlık yapıyorlar, her yere giriyorlar. Giriyorlar, denk geldiği yere giriyorlar. Muhtar buluyor tabi, buluyor da bakan yok” diyerek tepki gösterdi.
Ahmet Atuğ (35), “Muhtarımız jandarma ve köylüyle istişare ederek, bizlerle de istişare ederek hırsızları yakaladık. Artık bunlar itiraf ettiler suçlarını, deliller bulundu, kanıtlar vardı, şahitler de vardı. Ona rağmen gördüğünüz gibi bedel bu” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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