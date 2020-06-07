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Ambulans uçakla Türkiye’ye getirilen yaralı genç: “Devletimize minnettarım”

İHA

Türkiye'den Ukrayna'ya eğitim için giden ve burada düşerek omurgasını kıran genç, Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Kiev'den alınarak Nevşehir'e, oradan da karayoluyla Aksaray'a getirilerek tedavi altına alındı.

Ambulans uçakla Türkiye’ye getirilen yaralı genç: “Devletimize minnettarım”

Türkiye’den Ukrayna’ya eğitim için giden ve burada düşerek omurgasını kıran genç, Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Kiev’den alınarak Nevşehir’e, oradan da karayoluyla Aksaray’a getirilerek tedavi altına alındı.
Olay, geçtiğimiz hafta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okumak için geçen yıl Ukrayna’ya giden Aksaraylı 18 yaşındaki Ömer Sami Şimşek, geçen hafta ıslak zeminde dengesini kaybedip kayarak merdivenden düştü. Burada ilk müdahalesi yapılan genç bir hastanede tedavi altına alınırken, Aksaray’da diş hekimi olarak görev yapan babası Serkan Şimşek, Sağlık Bakanlığna oğlunun tedavisinin Türkiye’de devam etmesi için müracaatta bulundu. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın devreye girmesi ile Ukrayna’da tedavisi devam eden 19 yaşındaki genç, uçak ambulans ile Kiev’den alınarak Kapadokya Havalimanına getirildi. Burada ambulansa taşınan genç, karayolu ile tedavisi için memleketi Aksaray’a getirildi.
Şimşek, Özel Aksaray Hastanesinde tedavi altına alınırken, burada yaptığı açıklamada devlet erkanına teşekkür ederek minnettar olduğunu söyledi. Ömer Sami Şimşek, “Devletimize bana bu imkanı sağladığı için minnettarım. Teşekkür ediyorum onlara. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sağlık Bakanımız ve Dışişleri Bakanımıza. Allah onlardan razı olsun bana bu imkanı sağladıkları için. Olay, dikkatsizliğim üzerine merdivenden düşmemle oldu. Omurgam kırıldı, omurgam kırıldıktan sonra beni orada hastaneye yatırdılar. İmkanlar iyi olmadığı için devletime başvurmak zorunda kaldım. Onlar da sağ olsunlar cevaplarını verdiler” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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