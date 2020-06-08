Bahçedeki yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

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<br>Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da, bir sitenin bahçesinde görülen yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı. <br>Hasas Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'ndaki bir sitenin bahçesindeki yılanı görenler, itfaiyeye haber verdi. Kısa süreli paniğe neden olan yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasıyla yakalandı. Yılan, itfaiye ekipleri tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı. Vatandaşlar ise, cep telefonu kameralarıyla yılanın yakalama anını görüntüledi.DHA-Genel Türkiye-Aksaray / Merkez Erkan ALTUNTAŞ<br>2020-06-08 11:31:43<br>

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