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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kanada Ontoria`dan Aksaray´a

DHA

Kanada Ontoria`dan Aksaray´a

<br>Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY (DHA) Sultanlar Ligi'ne yükselmesinin ardından transferin en hareketli takımı olan ve güçlü bir kadro kuran Kuzeyboru, son yabancı transferini de Tori Gorrell ile gerçekleştirdi.<br>Sultanlar Ligi'nde kalıcı olmak için çalışmalarını sürdüren Kuzeyboru; Amerikan Kolej Ligi'nin en önemli takımlarından Penn State Üniversitesi ve Porto Riko´da Amazones de Trujillo Alto'da forma giyen Victoria Leigh Mcgregor Gorrell -kısa adı ile Tori Gorrellile bir yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Kanadalı oyuncu, transfer döneminde Avrupa kulüplerinin de radarına girmişti. Kuzeyboru ile anlaşma yapan Tori Gorrell, "Türkiye´ye gelecek olmaktan çok mutluyum. Kuzeyboru yöneticilerinin yaklaşımları ve geleceğe dönük hedefleri benim buraya gelmemde önemli bir sebep oldu. Aksaray´da Kuzeyboru forması ile dünyanın en iyi liglerinden birisinde mücadele edecek olmanın heyecanını yaşıyorum. Covid sürecinin bir an evvel bitmesini ve seyircimiz karşısına çıkıp mücadele etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.<br>2019-2020 sezonunu Porto Riko'da tamamlayan, Kanada Ontoria doğumlu 25 yaşındaki genç oyuncu 1.90 boyunda ve Pasör Çaprazı, Orta Oyuncu ve Smaçör olarak görev alabiliyor. <br>Diğer yandan Kuzeyboru´da yaptığı transfer çalışmalarında sona yaklaşıyor. Kadrosuna Annie Mitchem, Arelya Karasoy, Arzum Tezcan, Dilara Yeşil, Ceren Nur Domaç, Hümay Topaloğlu, Sabriye Gönülkırmaz´ı katan Kuzeyboru, Dajana Boskovic, Matea Ikic, Gizem Öcal, Merve Çepni ve Dilek Kınık ile de yola devam kararı aldı. Antrenör Tuncay Öcal ile İstikrar diyen Kuzeyboru´da yeni takviyelerde bekleniyor.DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ<br>2020-06-08 14:05:34<br>

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