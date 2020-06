ASÜ'den kan bağışına desetk

Kızılay’ın kan stoklarında yaşanan düşüşün ardından başlattığı kampanyaya Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin ve üniversite üst yönetimi de destek verdi.

Pandemi süreci münasebetiyle kan bağışlarında düşüş yaşanması ve kan stoklarının kritik seviyeye gelmesinin ardından Kızılay, çeşitli duyurularla vatandaşları kan bağışı yapmaya davet ediyor. Bu kapsamda, ASÜ Sosyal Tesisiler önünde konuşlanan Kızılay Mobil Kan Bağışı Ekibini ziyaret eden ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayhan Özçifçi ve Prof. Dr. Engin Deligöz ile Genel Sekreter Bayram Ali Yavaş, kan bağışında bulundu.

Kan bağışının çok önemli bir insani vazife olduğunu ve bağış yapabilecek durumda olan herkesin Kızılay’a bu manada destek vermesinin önem teşkil ettiğini söyleyen Rektör Şahin, “Hastanelerde şifa bekleyen hastalarımız var. Bunun ötesinde her an meydana gelebilecek kazalarda ve ameliyatlarda kan önemli bir ihtiyaç. Kızılay’ın kan bağışı ile alakalı düzenlediği kampanyalara duyarsız kalmamamız gerekiyor. Kadirşinas milletimizin bu konuda yine üzerine düşeni yapacağından eminiz” dedi.

Kızılay Aksaray Şube Başkanı Yusuf Öztürk de bağışları münasebetiyle ASÜ Üst Yönetimi başta olmak üzere tüm ASÜ ailesine teşekkür etti ve ASÜ’nün bağışlar konusunda her zaman duyarlı davrandığını vurguladı.

Kızılay Mobil ekibi, gün içinde akademik ve idari personelin kan bağışlarını aldı.

