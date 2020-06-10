Aksaray’a Hamza Aydoğdu Vali olarak atandı

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Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu Cumhurbaşkanının imzasıyla Aksaray’a vali olarak atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan kararnameye göre, aralarında Aksaray’ında bulunduğu 41 ilin valisi değişti. Aksaray’a MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu atandı. Aksaray Valisi Ali Mantı ise mülkiye başmüfettişliğine atanarak merkeze alındı. Aksaray’ın yeni valisi Aydoğdu’nun önümüzdeki günlerde göreve başlaması bekleniyor.

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