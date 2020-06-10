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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray’a Hamza Aydoğdu Vali olarak atandı

İHA

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu Cumhurbaşkanının imzasıyla Aksaray'a vali olarak atandı.

Aksaray’a Hamza Aydoğdu Vali olarak atandı

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu Cumhurbaşkanının imzasıyla Aksaray’a vali olarak atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan kararnameye göre, aralarında Aksaray’ında bulunduğu 41 ilin valisi değişti. Aksaray’a MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu atandı. Aksaray Valisi Ali Mantı ise mülkiye başmüfettişliğine atanarak merkeze alındı. Aksaray’ın yeni valisi Aydoğdu’nun önümüzdeki günlerde göreve başlaması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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