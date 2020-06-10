Yuvadan düşen 2 kulaklı orman baykuşu yavrusu, korumaya alındı

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<br>Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da yuvadan düşen bitkin haldeki 2 kulaklı orman baykuşu yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'nde korumaya alındı. <br>Eskil ilçesinde yol kenarında uçamayan kulaklı orman baykuşu yavrularını görenler, Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, bitkin haldeki yavru baykuşlara et ve su vererek karınlarını doyurdu. Daha sonra yavrular koruma altına alındı.DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ<br>2020-06-10 13:45:08<br>

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