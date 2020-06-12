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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elektrik üretim tesisindeki yılanı itfaiye yakalayıp doğaya bıraktı

İHA

Elektrik üretim tesisindeki yılanı itfaiye yakalayıp doğaya bıraktı

Aksaray’da güneş enerjisi elektrik üretim tesisi içerisinde görülen yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerince zarar verilmeden yakalanarak doğaya bırakıldı.
Olay, Hamidiye Alaca Mahallesinde bulunan güneş enerjisi elektrik üretim tesisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tesis içerisinde görevliler tarafından yılan olduğu fark edildi. Bunun üzerine görevliler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yılan tutma aparatlarıyla müdahale etti. Bir süre yapılan çalışmanın ardından yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan itfaiye ekiplerince zarar verilmeden yakalanarak bez bir torbaya konuldu. Ardından olay yerinden ayrılan itfaiye ekipleri şehrin dışında bir araziye giderek yılanı yeniden doğaya bıraktı.

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