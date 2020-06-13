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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray'da dolu yağışı tarım arazilerini etkiledi

DHA

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY (DHA)AKSARAY'da, öğleden sonra başlayan dolu, yaşamı olumsuz etkilerken, tarım arazilerine zarar verdi.  Güzelyurt ilçesinde, 14.00 sıralarında Güzelyurt ilçesinde etkili olan dolu, ekili arazilere zarar verdi. Buğday ve arpa ekili arazilerde kısmen zarar oluşurken, 10 dakika süren yağışın ardından Aksaray Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zarar tespit çalışmalarına başladı.DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ 2020-06-13 17:08:40

Aksaray'da dolu yağışı tarım arazilerini etkiledi

<br>Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY (DHA)AKSARAY'da, öğleden sonra başlayan dolu, yaşamı olumsuz etkilerken, tarım arazilerine zarar verdi. <br>Güzelyurt ilçesinde, 14.00 sıralarında Güzelyurt ilçesinde etkili olan dolu, ekili arazilere zarar verdi. Buğday ve arpa ekili arazilerde kısmen zarar oluşurken, 10 dakika süren yağışın ardından Aksaray Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zarar tespit çalışmalarına başladı.DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ<br>2020-06-13 17:08:40<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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