Aksaray'da dolu yağışı tarım arazilerini etkiledi

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<br>Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY (DHA)AKSARAY'da, öğleden sonra başlayan dolu, yaşamı olumsuz etkilerken, tarım arazilerine zarar verdi. <br>Güzelyurt ilçesinde, 14.00 sıralarında Güzelyurt ilçesinde etkili olan dolu, ekili arazilere zarar verdi. Buğday ve arpa ekili arazilerde kısmen zarar oluşurken, 10 dakika süren yağışın ardından Aksaray Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zarar tespit çalışmalarına başladı.DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ<br>2020-06-13 17:08:40<br>

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