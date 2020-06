Aksaray'da küçükbaş hayvan sayısında 12 yılda yüzde 500 artış sağlandı

Nüfusun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıkla geçimini sağladığı Aksaray’da küçükbaş hayvan sayısı 12 yılda yüzde 500 artış gösterdi.

Tarım ve hayvancılık sektöründe ülke genelinde kalite ve üretimde ön sıralarda yer alan ve nüfusun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da küçükbaş hayvan sayısı her geçen yıl hızla artarak gelişiyor. Devletin verdiği destekler ve kolaylıklar ile gözde bir sektör haline gelen hayvancılık sektörüne ilginin artmasıyla hayvan sayısında da artış sağlanıyor.

Aksaray Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, küçükbaş hayvan sayısının arttığını ve sektöre de ilginin arttığını belirterek, “Son dönemde gerçekten hem ilimizde hem ülkemizde küçükbaş hayvan sayımız artıyor. Hem işletme sayımız artıyor, hem işletmedeki havan sayımız artıyor. Vatandaşımızın küçükbaş hayvancılığa karşı ciddi anlamda bir rağbeti var. Herkes küçükbaş hayvancılığa girmeye çalışıyor. Zaten hükümetimizin de hayvancılık için çok ciddi teşvikleri var. Sıfır faizli krediler, mandıra yapımına hibeler, hayvan alımına hibeler, hayvan alımına faizsiz krediler ve ödemelerde kolaylıklar çok ciddi anlamda finansman desteği sağlıyor. Bu da tabi ki ilgi geçiyor. Biz hayvan sayılarının artmasını istiyoruz” dedi.



“80 bin olan hayvan sayısı 12 yılda 500 bine ulaştı”

Başkan Aktürk, “2008 yılında ilimizde 80 bin civarında anaç hayvanımız kalmıştı. 2008’de ciddi bir kriz yaşandı. Hem kuraklık, hem hayvanların para etmemesiyle işletmeler kapatıldı ama 2008 yılından bugüne kadar 450 bin civarında anaç kadroya ulaştık. Hayvan sayımız her yıl düzenli olarak artı gösteriyor. Hem işletme sayımız artıyor, hem işletmedeki kapasitemiz artıyor. Üretici bu işten para kazanıyor. Para kazandığı sürece de hayvan sayısını da artıracak, verimi de artıracak, üretimi de artıracak, her şeyi çok güzel olacak diye düşünüyoruz. Yüzde 500 civarında hayvan sayımızda bir artış söz konusu. 80 binlerden 450500 binlere geldiğimiz düşünürsek yüzde 500 civarında bir anaç kadroda artış var. Normalde şu anda ilimizde 1 milyon civarında küçükbaş hayvanımız var. 450 bini anaç olmak üzere bunların yavrularıyla birlikte 900 1 milyon civarına ulaşıyor. Hayvanların erkekleri kesiliyor, dişiler ise damızlığa bırakılıyor. Tekrar eski 450500 bin sayıya dönüyoruz. Önümüzdeki bahar döneminde tekrar hayvanlarımız yavrulayacak. Yine 9501 milyon civarına çıkacak. Yani bu sistem, bu çark bu şekilde devam eder” diye konuştu.

