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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Altınsoy: “Tedbiri elden bırakmayalım”

İHA

Başkan Altınsoy: “Tedbiri elden bırakmayalım”

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, korona virüsle mücadelede normalleşme sürecine geçilirken her şeyin bittiği algısıyla hareket etmenin doğru olmadığını söyleyerek, “Tedbiri elden bırakmayalım” dedi.
Korona virüs salgını ile büyük emeklerle başarılı bir mücadele yürütüldüğünü vurgulayan Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, “Bu emeği heba etmememiz gerekiyor. Bazı yasakların kalkmasıyla birlikte ortaya çıkan tablo gösterdi ki; vatandaşlarımız normalleşme sürecini daha hassas ele almalı. Sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına riayet etmemiz şart. Normalleşirken riski yok saymayalım” dedi. Ülke olarak alınan önlem ve tedbirlerle salgınla mücadelede başarı elde ettiklerini ancak verilen onca emeğin heba olmaması için kurallara riayet edilmesi gerektiğine işaret eden Başkan Altınsoy, “Dünyaya örnek bir mücadele süreci yürüttük. Korona virüs salgınını tümüyle alt etmemize az kaldı. Gelinen noktada Cumhurbaşkanımızın da hassasiyetleri vurgulayarak başlattığı normalleşme sürecini doğru ele almamız gerekiyor. Havanın da güzel olması ile birlikte Aksaraylı hemşehrilerimizin kuralları bir kenara bırakarak sokaklara ve piknik alanlarına akın ettiğini gördük. Bunca emeği zayi etmememiz gerekiyor. Sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına mutlaka riayet etmeliyiz. Normalleşmeyi, yok saymak olarak düşünmemeliyiz. Rakamlarımızda sona yaklaşıyoruz. Çok önemli aşama kaydettik. Ama sıfırlamak bizim elimizde. Son aşamaya geldiğimiz bu hayati mücadelede herkesin büyük emeği var. Bunu heba etmeyelim. Kurallara mutlak suretle uyalım. Sokağa maskesiz çıkmayalım. Yasakları ve kuralları çiğnemeyelim. Karşılıklı güvenimizi koruyarak, titizlikle hareket edelim” şeklinde konuştu.

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