Uluslararası Aksaray Sempozyumu’nun kapsamı genişliyor

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, beşincisi bu yıl gerçekleşecek olan Uluslararası Aksaray Sempozyumu’nun kapsamının genişletileceğini, sosyal bilimlerin yanı sıra diğer alanlardan da bildiri kabul edileceğini söyledi.

Her insanın yaşadığı şehre bir vefa borcu olduğunu ve Aksaray Sempozyumu’na akademik bir çalışma olmasının ötesinde bu gözle de baktıklarını kaydeden Şahin, “Biz şehrimizi çok seviyoruz ve Aksaray’la alakalı pek çok alanda ayakları yere basan, bilimsel disiplin içerisinde hazırlanmış bir külliyat oluşturmaya çalışmaktan dolayı çok mutluyuz” dedi. Henüz işin başında olduklarını, dört yıllık süreç içeresinde 300’ü aşkın bildiri sunulduğunu anımsatan ASÜ Rektörü, bu yıl sosyal bilimlerin yanı sıra diğer alanlardan da bildiri kabul edeceklerini ve böylece kapsamın genişletileceğini vurguladı.



"Online organizasyon için hazırlıklar sürüyor"

Aksaray’ın coğrafyası, madenleri, jeolojisi, tarihi, gelenekleri, sanatı, mimarisi, siyaseti, kültürü, sanatı, şehre dair tüm detayların çalışılacağına değinen Prof. Dr. Şahin, buradan yola çıkarak, zaman içerisinde bir eAksaray Ansiklopedisi de oluşturmak istediklerini söyledi. Sempozyum hazırlıklarının değerlendirildiği toplantıda konuşan Şahin, pandemi süreci münasebetiyle organizasyonun online olarak yapılacağını belirtti ve şöyle devam etti: “Elektronik ortamda yapmayı planladığımız etkinliğimiz için gerekli olan altyapımız yeterli düzeyde ve eksik görülen kısımlar da tamamlanıyor. Bu yıl farklı alanlardan da katılımcılar olacağı için çok sayıda kullanıcının aynı anda oturum açmasına imkan tanıyan özel bir sistem üzerinde çalışılıyor.”

Bu yıl sempozyum kapsamında Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri ve Temel Matematik, Filoloji, Güzel Sanatlar, Hukuk, İlahiyat, Planlama ve Tasarım, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri ile Spor Bilimleri temel alanlarından bildiri kabul edilecek.

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