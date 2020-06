Doğa harikası Tuz Gölü’nde yavru flamingo şöleni

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği ve yüz ölçümü bakımından Türkiye’nin ikinci büyük ve en sığ gölü olan Tuz Gölü şimdilerde yavru flamingoları ağırlıyor.

Dünyada flamingoların kuluçkaya yattığı en önemli sulak alanlar arasında bulunan Tuz Gölü’nde, kuluçkadan çıkan on binlerce yavru flamingo gölde görsel şölen oluşturuyor. Türkiye’nin tuz ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayan doğa harikası Tuz Gölü, flamingoların da kuluçka için uğrak yeri oluyor. Yaşam alanlarını oluşturmak için tuzlu ve sulak alanları tercih eden flamingolar kuluçkalama dönemini de bu tür alanlarda gerçekleştiriyor. İç Anadolu Bölgesi'nde Ankara, Aksaray ve Konya il sınırları içerisinde yer alan Tuz Gölü’ne her yıl on binlerce flamingo gelirken, flamingolar gölde beslenerek burada kuluçkaya yatıyor. Üreme alanında çok seçici olan flamingolar özellikle Aksaray’ın Eskil ilçesi sınırlarında yer alan Tuz Gölü’nün güneyini tercih ediyor. Kuluçkadan çıkan binlerce flamingo yavrusu Tuz Gölü'nde beslenerek bölgede renkli görüntüler oluşturuyor. Gün batımıyla da eşsiz bir görsel şölen oluşturan Töz Gölü, ayak hastalıklarına iyi geldiği gerekçesiyle her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiye de ev sahipliği yapıyor.

