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Nikah tarihi için başvurular başladı

DHA

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)-AKSARAY'da, koronavirüs nedeniyle ara verilen nikâh başvuruları yeniden başladı. Normalleşme süreciyle yeniden düzenlenen nikâhlarda, maske takmak zorunlu olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, nikâh salonlarının 15 Haziran'da, düğün salonlarının da 1 Temmuz'da açılacağını duyurmasının ardından nikâh daireleri hareketlendi. Çiftler, Aksaray Belediyesi Nikâh Dairesi´ne başvuru yapmaya başladı. Nikâh işlemlerinde ise koronavirüs nedeniyle çeşitli düzenlemelere gidildi. Buna göre nikâh öncesi salon dezenfekte edilecek. 70 kişilik koltuk kapasitesi olan...

Nikah tarihi için başvurular başladı

<br>Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)-AKSARAY'da, koronavirüs nedeniyle ara verilen nikâh başvuruları yeniden başladı. Normalleşme süreciyle yeniden düzenlenen nikâhlarda, maske takmak zorunlu olacak.<br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, nikâh salonlarının 15 Haziran'da, düğün salonlarının da 1 Temmuz'da açılacağını duyurmasının ardından nikâh daireleri hareketlendi. Çiftler, Aksaray Belediyesi Nikâh Dairesi´ne başvuru yapmaya başladı. Nikâh işlemlerinde ise koronavirüs nedeniyle çeşitli düzenlemelere gidildi. Buna göre nikâh öncesi salon dezenfekte edilecek. 70 kişilik koltuk kapasitesi olan salonda, 15 kişinin katılımına izin verilecek, herkesin maske takması da zorunlu olacak. Ayrıca salon girişine dezenfektan standı ve belirli yerlere de sosyal mesafe uyarıları konacak. Öte yandan alınan önlemle klimaların çalıştırılmamasına, havalandırma için pencerelerin kullanılmasına karar verildi.<br>'NİKÂHIMIZI MECBUREN ERTELEMİŞTİK'<br>Nikâh için başvuran Güzelyurt Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Ali Enekçi, ''Küresel ölçekteki pandemi başlamadan önce biz düğünümüzü planlamıştık. Pandemi sürecinde yasaklar başlayınca, mecburen nikâh ve düğünümüzü ertelemiştik. Şu anda yasaklar kalktı ve bizde 17 Temmuz´a nikâh tarihimizi aldık. Sağlıkçı olarak bizim pandemi sürecinde çalışma tempomuz arttı. Son kararlarla birlikte önce nikâhlar sonra düğünler açılınca bizde 17 Temmuz´da hem nikâh hem de düğünü birlikte yapacağız. Ben pandemi sürecini yakından bildiğim için benim için sıkıntı olmadı. Nişanlım ise fizik mühendisi olduğu için biraz zor kabullendi ancak o da bu duruma alıştı. Şimdi normalleşmeye başladığımız için inşallah nikâh ve düğünümüzü ertelemeden yapabileceğiz'' dedi.<br>Nişanlısıyla birlikte nikâh tarihi almaya gelen Abdullah Mesut, ''Normalde nisan ayında yapmayı planladığımız nikâhımızı gerçekleştiremedik. Hayatın normale dönmesi için bir süre beklemek zorunda kaldık. Şimdi Allah razı olsun devlet büyüklerimizin aldıkları tedbirlerle salgın belli bir aşamaya geldi. Bizde yasaklar kalkınca tekrar nikâh için tarih almaya geldik. İşlemlerimizi yaptırdık, 7 Temmuz için gün aldık. Ben bütün çiftlere mutluluklar diliyorum'' diye konuştu. Nikâh tarihi aldığı için çok mutu olduğunu belirten nişanlısı Hatice Vural ise, ''Pandemi nedeni ile böyle olması gerekti. Düğün tarihini de belirlememiştik. Ertelemek zorunda kaldık. Şimdi nikâh tarihimizi aldık ve çok mutluyum'' dedi.DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ<br>2020-06-15 13:08:07<br>

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