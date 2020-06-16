Aksaray Belediyesi evde bakım ve temizlik hizmetlerini sürdürüyor

Aksaray Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde yaşlı, kimsesiz ve engelli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için başlattığı ‘Evde Bakım ve Temizlik Hizmeti’ Covid19 normalleşme planı doğrultusunda devam ediyor. Ziyaret edilen evlerin genel temizliği yapılırken vatandaşların temel ihtiyaçları da karşılanıyor.

Ülke genelinde Covid19 salgınında bazı kısıtlamaların kontrollü bir şekilde kaldırılmasından sonra Aksaray Belediyesi pandemi sürecinde olduğu gibi normalleşme sürecinde de çalışmalarına ara vermeden sürdürüyor. Aksaray Belediyesi, Evde Bakım ve Temizlik Hizmetleri projesiyle yaşlı, hastalık veya engelleri nedeniyle gündelik ihtiyaçlarını yerine getiremeyen aileler her 15 günde bir ziyaret ediliyor. Ziyaret edilen evlerde, ev içi temizlik olmak üzere halı yıkama, cam silme, toz alma ve mutfak temizliği gibi detaylı temizlik yapılıyor. Ev içerisinde dezenfekte çalışması da yapılıyor. Aksaray Belediyesinin evde bakım ve temizlik hizmetleri vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.