Yaralı tilki koruma altına alındı

"Demet Akalın'ın en gariban olduğu dönemler"

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<br>Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, sol arka ayağından yaralı halde bulunan tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce koruma altına alındı.<br>Gücünkaya köyünde yaşayan çiftçi Ali İmamoğlu, dağlık alanda sol arka ayağından yaralı olarak bulduğu tilkiyi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. Sağlık kontrolünden geçirilen ve süt ile et verilen tilki, Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde yapılacak tedavisinin ardından doğaya bırakılacak. DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ <br>2020-06-18 10:35:45<br>

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