Aksaray'da yonca ve yem fabrikasında yangın

<br>Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, yonca ve yem fabrikasında çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı.<br>Yangın, saat 16.30 sıralarında AksarayKonya yolundaki Yenikent beldesinde Ali Uğurlu'ya ait yonca ve yem fabrikasında belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevler hızla yayılırken, yangını fark eden işçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince rüzgarın da etkisiyle yayılan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ <br>2020-06-18 17:05:31<br>
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