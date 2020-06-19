Aksaray’da yem fabrikası ve yonca deposu alev alev yanıyor

Aksaray'da yonca deposu ve yem fabrikasında gündüz çıkan yangın halen söndürülemedi. Onlarca itfaiyenin müdahale ettiği yangında fabrika ve yonca deposu adeta alevlere teslim oldu.

Yangın, Aksaray’ın Yenikent Beldesinde bulunan bir yem fabrikası ve yonca deposunda çıktı. Edinilen bilgiye göre, yem fabrikası ve yonca deposunda gündüz saatlerinde bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Ali U.’ya ait yem fabrikası ve yonca deposunda çıkan yangın halen devam ederken, Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere bölgede bulunan beldelerden gelen itfaiye ekipleri ve Orman Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri yangına müdahale ediyor. Fabrika ve yonca deposu adeta ateş topuna dönerken, gece yarısı olmasına rağmen yangın henüz kontrol altına alınamadı.

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