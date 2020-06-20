LGS'ye gireceği okulu karıştıran Merve'yi sınava polis yetiştirdi

<br>Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav öncesi, sınava gireceği okulu şaşıran Merve Öztürk´ü bir polis memuru kendi aracıyla sınava yetiştirdi.<br>Aksaray'da, Milli Eğitim Bakanlığı'nca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamındaki sınav sisteminin 1'inci oturumu saat 09.30'da başladı. Hasandağı Ortaokulu'nda koronavirüs salgını nedeniyle öğrenci ve görevliler için maske ve dezenfektanlar hazırlandı. Görevliler, sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda sık sık uyarıda bulunurken, öğrenciler ise sosyal mesafe kurallarına uyarak sınava girdi.<br>SINAVA POLİS YETİŞTİRDİ<br>Kılıçaslan Mahallesi'ndeki Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu'na ablası Sema ile giden Merve Öztürk, yanlış okula geldiğini fark edince, görevli polis memurundan yardım istedi. Polis memuru ise özel aracı ile Öztürk kardeşleri sınavın başlamasına 5 dakika kala Aksaray Ortaokulu´na yetiştirdi. Merve Öztürk, "Sınavı kaçıracağım diye çok üzüldüm" dedi. DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ<br>2020-06-20 12:01:58<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.