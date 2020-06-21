Dini nikahlı eşini başından vurarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

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Aksaray’da üvey çocuk meselesi yüzünden tartıştığı dini nikahlı eşini tabancayla başından vurarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.

Olay, Hasas Mahallesi 6645 Sokak Tan Apartmanı 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet K. (49) dini nikahlı olarak yaşadığı Rabia Ergin (36) ile çocuk meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Ahmet K. ruhsatsız olarak taşıdığı tabancayla kadının kafasına bir şarjör mermi sıktı. Rabia Ergin olay yerinde hayatını kaybederken, silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayın ardından emniyeti arayarak eşini öldürdüğünü söyleyen şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince olayı gerçekleştirdiği tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından cinayet zanlısı Aksaray Adliyesine sevk edildi.

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