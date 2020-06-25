Koyun kırkımı, ekonomiye katkı sağlıyor

<br>Hilmi YOL/ESKİL (Aksaray), (DHA)AKSARAY´ın Eskil ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiricileri, hayvanlarının daha iyi gelişmesi için yılda bir veya iki kez yünlerini kırkıyor. Kırkılan yünler fabrikalara satılarak ekonomiye katkı sağlanıyor.<br>Eskil merkezde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapanlar, hayvanlarını kırkmaya başladı. Daha önceleri el makasıyla yapılan kesim işlemi, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte makineyle yapılıyor. Küçükbaş hayvan üreticiliği yapan Halil Vurgun, "Yaklaşık 25 yıldır hayvan üreticiliği yapıyorum. Normal kuzuları yılda bir kez, besileri ise yılda üç kez kırkım yapıyoruz. Kırkım sayesinde hayvanlar daha iyi gelişiyor. Hayvandan daha iyi randıman alıyoruz. Ayrıca elde edilen yünler ise fabrikalara kilosunu 2 liraya satarak ekonomiye katkı sağlıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aksaray Hilmi Yol <br>2020-06-25 10:20:10<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.