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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaralı sürücü “Bende bir şey yok, hastaneye götürmeyin” dedi

İHA

Aksaray'da kazada yaralanan sürücü kedisine "İç kanama olabilir" diyerek müdahale eden sağlık ekiplerine, "Beni hastaneye falan götürmeyin. Bende bir şey yok" diyerek hastaneye gitmek istemedi.

Yaralı sürücü “Bende bir şey yok, hastaneye götürmeyin” dedi

Aksaray’da kazada yaralanan sürücü kedisine “İç kanama olabilir” diyerek müdahale eden sağlık ekiplerine, “Beni hastaneye falan götürmeyin. Bende bir şey yok” diyerek hastaneye gitmek istemedi.
Kaza, AksarayKonya kara yolunun 40. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametinden Aksaray istikametine seyreden Mehmet Kaya (51) idaresindeki 68 EY 353 plakalı şeker yüklü tır, Aksaray’a 40 kilometre kala sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Tır sürücüsü kazada yaralanırken yoldan geçen diğer sürücüler tarafından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralanan sürücüye müdahale etti. Hastaneye gitmek istemeyen sürücü polis ve sağlık ekiplerince sedyeye oturtulurken, sağlık ekipleriyle yaralı arasında geçen diyalog şaşırttı. Sedyeye yatırıldıktan sonra sedyeden kalkarak “Beni hastaneye falan götürmeyin. Bende bir şey yok” diye sağlık ekiplerine seslenen yaralı sürücüye, sağlık ekibi, “Ağabey iç kanama falan olur bilemezsin” diye cevap verdi. Bir taraftan da polis memuru tarafından sakinleştirilmeye çalışılan yaralı sürücü daha sonra sağlık ekibinin “İç kanama falan olur” yanıtına, “Değil, ben biliyorum ya” diyerek cevap verdi. Bunun üzerine “Ağabey senin iyiliğin için uğraşıyoruz” diyen polis ve sağlık ekipleri tarafından ikna edilen yaralı sürücü ambulansa bindirildi. Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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