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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray’da iş vaadiyle dolandırdı, Kayseri’ye kaçarken yakalandı

İHA

Aksaray'da iş vaadiyle bir kadını dolandıran şüpheli, ticari taksiyle kaçtığı Kayseri'de taksici ve polis iş birliği ile yakalandı.

Aksaray’da iş vaadiyle dolandırdı, Kayseri’ye kaçarken yakalandı

Aksaray’da iş vaadiyle bir kadını dolandıran şüpheli, ticari taksiyle kaçtığı Kayseri’de taksici ve polis iş birliği ile yakalandı.
Olay, Aksaray Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesinde bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Onur K. (27) verdiği işçi bulma ilanı ile kendisine ulaşan bir kadınla kafede buluştu. Burada kadınla görüşen ve yüksek gelirli işe başlaması için 5 bin TL ödeme yapması gerektiğini belirten şüpheli kadından 5 bin TL parayı aldı. Görüşmenin ardından kafeden ayrılan şüpheliyi 1 saat sonra arayan kadın ulaşamayınca durumdan şüphelenerek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarından yaptığı incelemelerin ardından şahsın kimliğini tespit etti. Araştırmasını derinleştiren polis ekipleri şüphelinin Aksaray Adliyesi önünden bir taksiye binerek ayrıldığını tespit etti. Ticari taksinin peşine düşen polis ekipleri taksi sahibini aradı. Polisle belli etmeden görüşen taksi şoförünün şüpheli ile birlikte Kayseri girişinde olduğunu öğrenen polis ekipleri taksi şoförüne şüpheliye belli etmeden ya en yakın polis merkezine ya da yolda gördüğü bir polisin yanına durmasını istedi. Bunun üzerine taksi şoförü bir süre sonra gördüğü radar ekibinin yanına durdu. Burada polis ekiplerince şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Taksicinin ücretini de ödemeyen şüpheli Aksaray’a getirildi. Burada İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan şüpheliden kadından dolandırdığı 5 bin TL alınarak kadına teslim edildi. Ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Taksici polis işbirliğiyle Kayseri’de yakalandı
Olayı anlatan taksi şoförü Erdem Güzel (34), “Adliye taksi durağına gelen bir vatandaş bir bayanla birlikte geldi buraya. Kayseri’ye gitmek istediğini söyledi. Tam Kayseri’ye 20 kilometre kala beni Aksaray polisi aradı. Birkaç bilgi sordu. Bende doğru olduğunu söyledim. En yakın polis merkezine veya polisin olduğu yere araçtaki adamı götürmemi söyledi. Ben o ara radar polis aracını gördüm. Polisin telefonu üzerine Kayseri’deki radar aracını durdurdum. Aksaray emniyetinden aradıklarını söyledim. Kayseri’deki polislerin bu adamı gözaltına alması gerektiğini söyledim. Kayseri polisi şahsı yakaladı. Bizim ücretimizi de iban numaramıza vermek istedi. İbanı verdik ama 1,5 saat bizi oyaladı vermedi. 800 TL alamadık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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