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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yakalandığı meme kanserini kendi ürettiği organik Mor Çilekle yendi

İHA

Aksaray'da 15 yıl önce meme kanserine yakalanan ve kanseri 4. evresine kadar ilerleyen Havva İnanç, yaptığı araştırmaların ardından yetiştirdiği organik Mor Çilek ile kedini tedavi ederek kanseri yendi.

Yakalandığı meme kanserini kendi ürettiği organik Mor Çilekle yendi

Aksaray’da 15 yıl önce meme kanserine yakalanan ve kanseri 4. evresine kadar ilerleyen Havva İnanç, yaptığı araştırmaların ardından yetiştirdiği organik Mor Çilek ile kedini tedavi ederek kanseri yendi.
2005 yılında meme kanserine yakalanan ve 15 yıl boyunca çeşitli tedaviler gören 41 yaşındaki Havva İnanç kanseri 4. evresine kadar yaşadı. 15 yıl boyunca devam eden kanser hastalığı nedeniyle Aksaray’ın Eskil ilçesinde organik tıbbi aromatik bitki üreticiliğine yönelen Havva İnanç, yaptığı araştırmalarda Mor Çilek bitkisinin meme kanserine iyi geldiğini öğrendi. Yurtiçi ve yurtdışında yaptığı birçok araştırmanın ardından bahçesinde Mor Çilek üretimine başlayan Havva İnanç, kendi ürettiği organik Mor Çilek ile kendisini tedai etmeye başladı. Bir süre Mor Çilek ile kendini tedavi eden ve daha sonra doktorlarına giden Havva İnanç, doktorlarının kanserin tedavisi ve iyileşme yönünde büyük gelişmeler olduğunu söylemesi üzerine Mor Çilek tedavisine devam etti. Yaklaşık 1 yıl süren Mor Çilek tedavisinin ardından Havva İnanç meme kanserini yenerek sağlığına kavuştu.
Yaşadığı hastalığı ve süreçlerini anlatan Havva İnanç, “2005 yılının Mayıs ayında meme kanseri rahatsızlığına yakalandım. Çok uzun süreçli bir tedavi gördüm. Kemoterapi, ışın tedavisi gibi. Süreç ilerledikçe ilerledi ve hastalığımın 4. evresine geldim. Dediler ki, ‘Bitkisel tedaviyi dene’ Tamam dedim ve bitkisel tedavi de Mor Çilek hakkında internette yurt dışında araştırma yaptım. Bunun neticesinde Mor Çileğin gerçekten kanser hücresine faydası olduğunu kendi üzerimde deneyerek faydasını gördüm. Daha sonrasında kendim bu Mor Çileği organik olarak yetiştirmeye başladım. Tüketimini yapa yapa kanser evrem düşmeye başladı. Doktorlarıma gitmeye başladım. Doktorlarım düzelmemde baya bir ilerlediğimi fark ettiler. Tekrar Mor Çileğe devam ettim, Mor Çileği yemeye devam ettim. Ama Mor Çileği tüketirken fazla tüketim bağışıklık sistemime ister istemez zarar vermeye başladı. Bunu düzenlemeye başladım, düzenli kullanmaya. Düzenli kullanırken de düzenli ekim yapmaya başladım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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