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Yapımı tamamlandığında Türkiye'nin günlük doğal gaz tüketiminin yüzde 30'unu karşılayacak (Yeniden)

DHA

Yapımı tamamlandığında Türkiye'nin günlük doğal gaz tüketiminin yüzde 30'unu karşılayacak (Yeniden)

<br>İsmail AKKAYAHasan DÖNMEZErkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) AKSARAY'ın Sultanhanı ilçesinde yapımı devam eden Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi, tamamlandığında 5,4 milyar metreküp depolama kapasitesine sahip olacak. Tesisin yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırım olduğunu belirten Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, "Bu tesis tamamlandığı zaman Türkiye'deki doğal gaz tüketiminin günlük yüzde 30'unu karşılamış olacak. Silivri ile birlikte günlük yüzde 60'ını karşılayacak. Burada çok büyük istihdam var. Yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırım'' dedi. <br>BOTAŞ tarafından Tuz Gölü'nün yaklaşık 40 kilometre güneyinde Sultanhanı ilçesinde 5,4 milyar metreküp kapasiteli yer altı doğal gaz depolama tesisin yapımı devam ediyor. Yer altı tabakasının yaklaşık 1000 ile 1500 metre altındaki, kalınlığı ortalama 1500 metre olan tuz tabakası, 120 kilometre uzaklıktaki Hirfanlı Barajı'ndan getirilen tatlı su ile çözülmesi sağlanıp, kaverna (suni mağara) oluşturuldu. Her biri ortalama 630 bin ile 780 metreküp kapasiteli 52 kaverna ile toplam kapasitesi 5,4 milyar metreküpe ulaşmış olacak. <br>2 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM<br>Aksaray Valisi Aydoğdu, yer altı doğal gaz depolama tesisinde incelemede bulundu. Tesisin iki etaptan oluştuğunu belirten Vali Aydoğdu, ''Bu tesis, bittiği zaman Türkiye'deki doğalgaz tüketiminin günlük yüzde 30'unu karşılamış olacak. Silivri ile birlikte günlük yüzde 60'ını karşılayacak. Burada çok büyük bir istihdam var. Yaklaşık 2 milyar dolarlık bir yatırım. Bu tesisin burada olması hem Sultanhanı, hem de Aksaray'ımız acısından inanılmaz bir katma değer sağlıyor. Bundan dolayı da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'mıza, BOTAŞ'a ve yüklenici firmaya teşekkür ediyoruz" dedi. <br>Vali Aydoğdu, tesisin bölge halkına da istihdam sağladığını belirterek, ''Burada hem böylesine güzel bir tesisin olması, hem tarihi İpek Yolu üzerindeki en büyük kervansarayın Sultanhanı'nda olması Aksaray'ın hem teknolojik hem tarihi dokusu acısından inşallah ileriki günlerde İç Anadolu'nun incisi olacak gibi gözüküyor. Burada Sultanhanı ve çevresinde yaklaşık 300350 kişi de istihdam edilmektedir. Burası aynı zamanda istihdam kapısı olmaktadır'' diye konuştu. <br>TUZ GÖLÜ'NDEKİ FLAMİNGOLARA ZARAR VERMİYOR <br>Vali Aydoğdu, 120 kilometre uzaklıktaki Hirfanlı Barajı'ndan borularla bölgeye taşınan suyun kavernaların oluşumu için enjekte edildiğini daha sonra da o suyun Tuz Gölü'nün kenarına bırakıldığını kaydetti. Göle bırakılan suyun flamingolara zarar verdiği yönünde algı oluşturulmak istendiğini kaydeden Aydoğdu, yapılan araştırmalar sonucu flamingo sayısında artış olduğunun belirlendiğini söyledi. Aydoğdu, ''Burada çok ciddi anlamda bilim adamlarının sularla ilgili yaptığı tahliller var. Bu tahlillere baktığımız zaman yavru flamingoların sayısının arttığını, bunu fotoğraflarla belgelerle gösterdiler. Belki farklı insanların oluşturmak istediği olumsuz bir algı olabilir. Şu an burada yapılan iş ve işlemlerin, doğaya, insanlara ve flamingolara hiçbir zararının olmadığını görüyoruz" dedi. <br>BOTAŞ Depolama 2 Daire Başkanı Gökalp Mücahit Şener de "2011 yılında sözleşmesini imzaladığımız doğal gaz depolama projesinin ilk bazında 6 kavernamızı şu an da 2017 yılından itibaren işletmeye aldık. 600 milyon metreküp çalışma gazı kapasitesiyle çalışıyoruz. İkinci baz kapsamındaki diğer 6 kavernayı 2021 yılında hizmete alacağız. Toplam geri depolama kapasitemiz 1,2 milyar metreküp çalışma gazı olacak. Geri üretim kapasitemizde 40 milyon metreküpe ulaşacak. Genişletme projemiz kapsamında ilk etabımızı 2022 yılında alacağız. 1 milyar metreküp çalışma gazı kapasitemizi tekrar daha devreye alacağız. 2023 yılından itibaren de 5,4 milyar metreküp çalışma gazı kapasitesiyle tesisimiz ülkemize hizmet edecek" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Aksaray <br>2020-07-01 10:34:16<br>

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