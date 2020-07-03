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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray’da yaralı bulunan kızıl başlı şahin tedavi altına alındı

İHA

Aksaray'a hayvan üreticisi tarafından yaylada bulunan yaralı kızıl başlı şahin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerince tedavi altına alındı.

Aksaray’da yaralı bulunan kızıl başlı şahin tedavi altına alındı

Aksaray’a hayvan üreticisi tarafından yaylada bulunan yaralı kızıl başlı şahin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerince tedavi altına alındı.
Aksaray’ın Eskil ilçesi Yüksecik Yaylası'nda hayvan üreticiliği yapan Hasan Köse yaylada kızıl başlı bir şahin buldu. Şahinin yaralı olduğunu gören Hasan Köse kuşu alarak alarak evinin bahçesine getirdi. Burada kendi imkanlarıyla hayvana ilk müdahaleyi yapan Hasan Köse daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne haber verdi. Bir süre sonra Hasan Köse’nin evine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri yaralı şahine ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından şahin ekipler tarafından tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü.
Kanadından ve ayağından yaralı olan şahini bulan Hasan Köse, “Dün kızıl başlı Şahini yaralı olarak bulduk. Evimize getirdik. Elimizden geldiği kadar tedavisini yapmaya çalıştık. Kuşu yetkili mercilere teslim ettik. İnşallah iyileşir. Tedavisini yaptık tentürdiyotla falan. Kanadında ve ayağında kırıklar vardı” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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