Aksaray heyetinden Bakanı Kurum’a ziyaret

Aksaray valisi, milletvekili ve belediye başkanının aralarında bulunduğu heyet, Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Belediye Başkanı Evren Dinçer ve ilçe ile belde belediye başkanlarından oluşan heyet Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti. Heyet, yaklaşık iki saat süren görüşmede çözüm için pek çok konuda devletin imkanlarını Aksaray adına talep etti.

İl Başkanı Hüseyin Altınsoy yapılan görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, “Şehrimize yapacağımız yatırımlar üzerine bakanımızla bir araya geldik. Aksaray’ımızla ilgili birçok konu hakkında istişarelerde bulunduk. Yaptığımız görüşmede Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’un kendi bakanlığı ile ilgili ilimizdeki bütün sorunları masaya yatırmış olduk. Çok müspet adımlar atıldı ve pratik faydalar temin edildi. Aksaray’ın gelişimine katkı sağlamak için elinden gelen her şeyi yapacağını ifade eden sayın bakanımıza ilimize olan bu yaklaşımı sebebiyle çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde AK Parti Hükümetimizin destekleriyle Aksarayımıza hizmet etmek için bu tür ziyaretlerimiz diğer bakanlıklar düzeyinde de devam edecektir” diye konuştu.

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