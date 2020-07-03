Aksaray’da bazı mahallelere tatlı su hatları yenileniyor

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Aksaray Belediyesi, bazı mahallelerde işlevini yitiren ve zamanla deforme olmuş tatlı içme suyu hatlarını yeniliyor.

Aksaray Belediyesi, vatandaşların sağlıklı içme suyu kullanması için alt yapıya önemli derecede kaynak aktardı. Ayrılan kaynakların bir kısmı asbest boru değişimine aktarılırken diğer kısmı tatlı içme suyu hatlarının bakım ve onarımına aktarıldı. Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, HamidiyeAlaca Mahallesinde gerçekleşmesi planlanan yol çalışması öncesinde mahallede çalışma başlattı. Zamanla işlevini yitirerek deforme olmuş tatlı içme suyu hatlarını yenileyen ekipler, çalışma gerektiren alt yapı hizmetlerini tamamladı. Belediye ekipleri, mahallede yaklaşık 950 metrelik tatlı içme suyu şebeke hattını yeniledi. Yeni şebeke hattının çeşme bağlantılarının yapılarak devreye alınacağı bildirildi.

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