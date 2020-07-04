Aksaray’da gıda işletmeleri sürekli denetimde

Aksaray’da tarım ve orman müdürlüğü ekipleri,gıda işletmelerine yönelik ani baskınlar yaparak denetimden geçiriyor.

Aksaray’da halk sağlığını korumak, hijyen ve kaliteli üretimi sağlamak amaçlı sık sık denetimler yapan Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gıda işletmelerine ani baskınlar yaparak denetimler gerçekleştiriyor. Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav’ın da katıldığı denetimlerde gıda ürünleri, işletme hijyeni, üretilen ürünlerin hijyenik ortamı, üretim yerleri, kapalı gıda maddelerinin son kullanma tarihi ve daha birçok alanda incelemeler yapan ekipler, halkın sağlıklı gıdaya ulaşması anlamında olumsuzluklara geçit vermiyor.

Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak amaçlarının sağlıklı gıdayı halk ile buluşturmak, halk sağlığını korumak olduğunu belirterek, “Biliyorsunuz ki halk sağlığı yaşantımızda belki de ön önemli konulardan biri. Malumunuz olduğu üzere zaten sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Devletimiz, milletimiz el ele korona virüsle etkin bir mücadele verirken, bizlerde burada en ufak bir olumsuzluğa geçit vermiyoruz. Denetimlerimizi ansızın ve kimsenin haberi olmadan ani baskınlarla gerçekleştiriyoruz. Denetim yaptığımız işletmelerde halk sağlığını tehdit eden, tehlikeye atan en ufak bir olumsuzluğa dahi geçit vermiyoruz, müsamaha göstermiyoruz. Olumsuzlukla karşılaştığımız işletmeleri hem uyarıyoruz, hem de cezai işlemini uyguluyoruz. Bu konuda asla müsamahamız yok. Çünkü halk sağlığı çok önemli ve korunması gereken bir konu” dedi.

Saklav, ayrıca denetimlerin tüm hızıyla ani baskınlarla devam edeceğini belirterek, Aksaraylı gıda üreticilerinin de, gıda ürünleri satıcılarının da hijyene ve kurallara son derece dikkat ettiğini gördüklerini kaydetti.

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