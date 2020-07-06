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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray’da farkındalık için köpek heykeline maske takıldı

İHA

Aksaray’da farkındalık için köpek heykeline maske takıldı

Tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce insanını ölümüne eden olan korona virüs (Covid19) kapsamında Türkiye’de devlet ve millet el ele etkin bir mücadele yürütülürken, Aksaray’da alınan sağlık tedbirlerine yönelik farkındalık oluşturmak için köpek heykeline maske takıldı.
Aksaray E90 Karayolu Otogar Kavşağında bulunan Aksaray’ın simgelerinden biri olan üzerinde yavrusu olan malaklı köpeği heykeline Aksaray Belediyesi tarafından maske takıldı. Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından hem malaklı köpeğine, hem de sırtında bulunan yavru köpek heykeline maske takıldı. Farkındalığın oluşturulması amaçlı takılan maskeler vatandaşlar tarafından da beğeniyle karşılandı.

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