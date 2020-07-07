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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

İHA

Aksaray'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Aksaray’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Aksaray Ihlara Yolu Kireçlik mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Ihlara istikametine seyreden Erkan K. (39) yönetimindeki 61 AL 601 plakalı Mercedes marka otomobil ile şehir şehir merkezi istikametine seyreden Nurettin K. (70) yönetimindeki 68 AAF 194 plakalı Renault marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada Renault marka otomobilde bulunan sürücü ve diğer otomobilde bulunan Ramazan A. (48) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafiğin bir süre aksadığı yolda polis ekipleri inceleme yaptı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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