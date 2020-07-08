Tuz Gölü'nde gün batımı

<br>Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)TÜRKİYE'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü, özellikle gün batımında doğal güzelliğiyle ilgi görüyor. Gölü gezmeye gelenler, gün batımının eşsiz güzelliğini fotoğraflayıp, o anı ölümsüzleştiriyor.<br>Konya, Ankara ve Aksaray sınırları içinde bulunan ve kapalı havza özelliği taşıyan Tuz Gölü, Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılamanın yanında doğal güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Gölün AksarayAnkara sınırlarındaki bölümü ise yerli ve yabancı turistlere ziyaret olanağı sağlıyor. Ziyaretçiler, gölün sığ olması nedeniyle çıplak ayakla suya girebiliyor. Gün batımında ise göl, doğal fotoğraf stüdyosu haline dönüşüyor. Ziyaretçiler, o anları fotoğraflayarak ölümsüzleştiriyor. Gün batımının tonları renkli görüntüler oluşturuyor. DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ <br>2020-07-08 08:15:00<br>
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