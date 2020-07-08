Vali Aydoğdu: “Aksaray’ı marka şehir yapacağız”

Aksaray’da muhtarlar ve daire müdürleriyle bir araya gelen Vali Hamza Aydoğdu, “Salihler şehri Aksaray’ı marka şehir yapacağız” dedi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Evren Dinçer, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, daire müdürleri ve köy muhtarlarıyla Ziraat Odası Başkanlığında bir araya geldi. Burada köylerin sorun ve sıkıntılarını dinleyen Vali Aydoğdu, daire müdürleri ve meclis yönetimiyle çözüm odaklı değerlendirmelerde bulundu.

Vali Aydoğdu, Aksaray’ın her alanda çok güzel ve avantajlı bir il olduğunu belirterek, birlik ve beraberlik içerisinde Aksaray’ı marka bir şehir yapacaklarını vurguladı. Birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Vali Aydoğdu, “Aksaray’ın en ücra köşesindeki bulunan köyümüzdeki problem de bizim problemimiz, merkezde bulunan köydeki problemde bizim problemimiz. Bizim yapmamız gereken, belediye başkanımız, oda başkanlarımız, meclis başkanımız, üyelerimiz, daire amirlerimiz ile birlikte bir vücudun azaları gibi hareket etmek. Bir vücudun azaları gibi hareket ettiğimiz zaman Aksaray’da çözülmeyen hiçbir problem kalmaz. Çünkü birliğin olduğu yerde rahmet vardır, birliğin olduğu yerde bereket vardır, huzur vardır. Bakın, Aksaray bulunduğu konum itibariyle, potansiyel itibariyle hak ettiği yerde değil. Bakın buna inanın lütfen. Aksaray’da biz el birliği yaparsak, bir birimize iş odaklı bakarsak bizim kısa sürede, 6 ay veya 1 yıl içerisinde İç Anadolu’nun incisi yaparız. Benim buna inanmam yetmez. Burada bulunan herkesin de buna inanması gerekir. Şimdi öncelikle bizim birbirimizi saymamız, sevmemiz, kenetlenmemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Aksaray’da göreve başladığımızdan bu güne 20 güne yakın süre geçti. Benim gördüğüm şu. Önceki gün tarım müdürümüz bize bir sunum yaptı. 6 milyar lira Aksaray Türk ekonomisine katkı sağlamış. Bu ne demek biliyor musunuz? Eğer biz kolektif bir şuurla tarımın yanında teknolojiyi de kullanırsak bu 12 Milyara çıkabilir. 12 Milyara çıkması ne demek biliyor musunuz? Aksaray’ın bir marka şehir olma yolunda emin adımlarla ilerlemesi demek. Sizin gelir seviyenizin daha da yükselmesi demek, çocuklarımızın daha iyi bir gelecekte yaşaması demektir. Bizim artık kendimizden çok Aksarayımızı ve çocuklarımızı düşünmemiz gerekiyor. Bakın, Aksarayımızın adı Şehri Sülehadır. Ne demek Şehri süleha? Bir şehrin efsanesi aynı zamanda da yaşayan insanların genetik kodlarını oluşturur. Salih insanların yaşadığı, kötü niyetli insanların barınamadığı yer demek. Şimdi bizim hep beraber vicdani olarak mülakat edip el ele gönül gönüle bu Aksaray’ın problemlerini çözmemiz gerekiyor. Samimi bir şey söyleyeyim. Sizlerin söylediği problemler çözülemeyecek büyük problemler değil. Yapmamız gereken şu, idealim şu, bütün arkadaşlarımızla beraber biz bu şehri Allah’ın izni ile marka bir şehir yapacağız” dedi.

Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ise, Aksaray’ın tarım ve hayvancılık kenti olduğunu belirterek, tarımsal üretimde Aksaray’ın Türkiye’de ilk 5’e girdiğini kaydetti. Aksaray nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığının altını çizen Başkan Koçak, “Biz her zaman üreticilerimizin, köylümüzün yanında olduk. Bu güne kadar birçok projeyle üretimimizi artırdık, üretimimizin kalitesini artırdık, üreticilerimizin daha refah ve kazançlı bir gelir elde etmesi için var gücümüzle çalıştık. Şimdi Valimiz Hamza Aydoğdu ile üretim konusunda birçok değerlendirmelerde bulunduk. Allah izin verirse Valimiz, daire müdürlerimiz, STK başkanlarımız ve tüm görevlilerimiz ile birlikte Aksaray’ı şaha kaldıracağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından söz alan köy muhtarları sorun ve sıkıntıları dile getirirken, Vali Aydoğdu ise muhtarlarla tek tek yakından ilgilenerek tüm sorunların Allah’ın izniyle en kısa sürede çözüme kavuşacağını söyledi.

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