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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sokak ortasında bıçaklanmış bulundu, hastanede öldü

DHA

Sokak ortasında bıçaklanmış bulundu, hastanede öldü


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) AKSARAY´da, sokak ortasında göğsü ile belinden bıçaklanmış bulunan kimliği belirsiz kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis, ölen kişinin kimliği ile olayın nasıl gerçekleştiğinin belirlenmesi için çalışma başlattı. 
Olay, saat 05.30 sıralarında, Hamidiye Mahallesi 764 Sokak'ta meydana geldi. Yoldan geçenler, yerde kanlar içinde yatan kişiyi görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, üzerinden kimlik çıkmayan 25-30 yaşlarındaki erkeğin sol göğsü ile belinden bıçaklandığını belirledi. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ambulansla kaldırılan yaralı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, olayla ilgili ve kimlik tespiti için çalışma başlattı.   DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2020-07-10 11:37:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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