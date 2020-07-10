Tarım işçisi olarak çalışan liseli kız, Vali'yi görüp okumak istediğini söyledi



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY Valisi Hamza Aydoğdu, ziyaret için geldiği meyve bahçesinde maddi imkansızlıktan dolayı lise eğitimine devam edemediğini söyleyip ağlayan Ayşenur Göktaş'a (15), "Sen okuyacaksın, seni biz okutacağız" diyerek Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal'ı arayarak talimat verdi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Kargın köyündeki ziyaretinde Kadın Kalkınma Kooperatifi'nin meyve bahçesini ziyaret etti. Aydoğdu, kadın işçilerle sohbet ederken kız çocuklarını görünce, okula gidip, gitmediklerini sordu. İşçilerden Atatürk Anadolu Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Ayşenur Göktaş da, maddi imkansızlıktan dolayı eğitimine devam edemediğini söyleyip ağladı. Bunun üzerine Vali Aydoğdu, "Sen okuyacaksın, seni biz okutacağız. Ağlama beni de ağlatacaksın. Kız çocukları gidecekler merkez yurtta kalacaklar. Pansiyon giderlerini de biz karşılayacağız "diyerek Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal'ı arayarak Ayşenur ve aynı durumdaki öğrencilerin eğitim sorunun halledilmesi için talimat verdi.

DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2020-07-10 15:59:48



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