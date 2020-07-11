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Valiye okuyamadığını söyleyen tarım işçisi kız çocuğu: Hemşire olmak istiyorum

DHA

Valiye okuyamadığını söyleyen tarım işçisi kız çocuğu: Hemşire olmak istiyorum


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da meyve bahçesinde yevmiyeli olarak çalışırken ziyarete gelen Vali Hamza Aydoğdu'ya maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimine devam edemediğini söyleyen Ayşenur Göktaş, gözyaşlarını tutamadı. Bunun üzerine Vali Hamzaoğlu, "Ağlama beni de ağlatacaksın. Kız çocukları gidecekler, merkezde yurtta kalacaklar. Pansiyon giderlerini de biz karşılayacağız" diyerek, Göktaş´a yardım edeceğini söyledi. Güzel haberi alan Ayşenur, ''Annem ve ben çok sevindik. Annem beni okutmak istiyordu ama okutamamıştı. Devlet bizim elimizden tuttu. Valimize teşekkür ediyorum" dedi. 
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nden Aksaray´a Vali olarak atanan Hamza Aydoğdu, önceki gün Kargın köyünü ziyaret etti. Ziyaretinde Kadın Kalkınma Kooperatifi'nin meyve bahçesine giden Aydoğdu, kadın işçilerle sohbet ederken kız çocuklarını gördü. Aydoğdu, kız çocuklarına okula gidip, gitmediklerini sordu. Kız çocuklarından Ayşenur Göktaş, Atatürk Anadolu Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi olduğunu, ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle okulu bırakmak zorunda kaldığını anlattı. Gözyaşlarını tutamayan Ayşenur'u gören Vali Aydoğdu, "Sen okuyacaksın, seni biz okutacağız. Ağlama beni de ağlatacaksın. Kız çocukları gidecekler merkezde yurtta kalacaklar. Pansiyon giderlerini de biz karşılayacağız" diyerek Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal'ı aradı ve Ayşenur ile aynı durumdaki öğrencilerin eğitim sorunun halledilmesi için talimat verdi. Kartal, dün Ayşenur'u arayıp, kendisinden bilgi aldı.
'VALİM BANA UMUT OLDU' 
Atatürk Anadolu Lisesi'ne bu yıl başladığını, ancak maddi imkansızlıktan devam edemediğini belirten Ayşenur Göktaş, hemşire olmak istediğini söyledi. Okulların açılmasını dört gözle beklediğini belirten Ayşenir, şöyle konuştu:
''Valim bana umut oldu. Çok mutlu olduk. Annem de çok sevindi. Benim okumamı en çok annem istiyordu. Ben liseye gittim ama maddi durumlardan dolayı devam edemedim. Ağabeyim Mehmet de lisede okuyor. Babam ikimizi de okutamayacağını söyledi. Çalıştığımız meyve bahçesine Vali Bey'in geleceğini söylediler. Ben de annemle birlikte gittim. Vali Bey biz çalışırken 'Okuyor musunuz?' diye sordu. Ben de arkadaşımla beraber maddi sıkıntılardan dolayı okuyamadığımızı söyledim. O da bize yardım edeceğini söyledi. Bugün de İl Milli Eğitim Müdürü benimle telefonda görüşerek, her türlü desteği vereceklerini söyledi. Annem ve ben çok sevindik, annem beni okutmak istiyordu ama okutamamıştı. Devlet bizim elimizden tuttu. Valimize teşekkür ediyorum. Bana ve Edanur arkadaşıma umut oldu. Okulların açılmasını, artık dört gözle bekliyorum. Artık kesin okuyacağım.''
'MADDİ DURUMUMUZ EL VERMEDİĞİ İÇİN OKUTAMADIK'
Geçirdiği trafik kazası sonucu ağır işlerde çalışamadığını ifade eden baba Ahmet Göktaş, ''Ben otellerde mevsimlik işçi olarak çalışıyorum. Trafik kazası geçirdiğim için ağır işlerde çalışamıyorum. İki defa ameliyat oldum. Kızım Ayşenur, Anadolu Lisesi´ni kazandı, okul yatılı olduğu halde maddi durumumuz el vermediği için okutamadık. Bir oğlum, meslek lisesinde okuyor. Valimiz köyümüzü ziyaret etti. Durumu öğrenmiş. Gerekli yerleri bilgilendirmiş. İnşallah Valimizin yardımıyla kızımız okuyacak. Sağ olsun Milli Eğitim Müdürümüz okutacağına söz verdi. İnşallah hayırlısı olsun. İki çocuğumu okutamadığımdan dolayı birisini almak zorunda kalmıştım" diye konuştu. 
Ayşenur Göktaş ile aynı kaderi paylaşan ve Vali Aydoğdu'ya Ayşenur gibi okuyamadığını belirten lise birinci sınıf öğrencisi Edanur Katı, "Yan komşumuz Ayşenur ile maddi durumlarımız nedeniyle okuyamadık. Ayşenur ile birlikte konuştuk. Okumaya gayret edeceğiz. Sayın Valimize çok teşekkür ediyoruz" dedi. 
Kargın köyü muhtarı Orhan Keser de, "Valimiz köyümüze ziyarete geldi. Çocuklarımızın maddi durumlarının iyi olmadığını, onların gözyaşlarına boğulduklarını gördü. Bütün birimlerini faaliyete geçirdi. Çok teşekkür ederiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2020-07-11 10:10:33

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